В Совфеде ответили на идею Ставридиса ограничить въезд россиян в США

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление бывшего Верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о том, что США могут ограничить въезд россиян в Соединённые Штаты с любыми целями.

«Я думаю, что подобные высказывания можно сравнить с бредом, что странно, ведь делает их человек солидный, адмирал армии США. Пускай он послушает своего президента. Господин Трамп на днях заявлял совершенно о другом после разговора с Путиным. Он отметил, что у наших стран есть много общего и мы можем приложить совместные усилия для сохранения мира на земле», — считает сенатор.

Джабаров отметил, что все попытки американского истеблишмента разжечь русофобские настроения рано иди поздно «обернутся полным провалом».

«То, что сказал этот ястреб, пусть останется на его совести. Россия подобные высказывания уже не воспринимает. Да и сами американцы нормально относятся к россиянам», — сказал он.

Ранее Ставридис заявил, что США могут наложить более широкие санкции на Россию вплоть до ограничений на въезд россиян в Соединённые Штаты с любыми целями.

Он призвал не ограничиваться санкциями против российского бизнеса, а ввести меры против российского спорта, музыкальных коллективов, академических институтов, дипломатических делегаций, а также президента России Владимира Путина.