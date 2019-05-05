Роспотребнадзор: россияне не пострадали из-за чумы в Монголии
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- © Zheng Chuang/ZUMAPRESS.com
«Согласно полученным данным и имеющейся в Роспотребнадзоре информации, российских граждан, пострадавших от чумы на территории Монголии, нет. Для мониторинга ситуации по данному вопросу Роспотребнадзором также установлено взаимодействие с МИД России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что два случая чумы с летальным исходом зарегистрированы в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий, находящейся на территории природного очага чумы. Два человека скончались после употребления мяса сурка.
Накануне сообщалось, что из-за карантина, введённого на западе Монголии после выявления двух случаев чумы, 17 российских туристов не могут вернуться домой.