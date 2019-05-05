Роспотребнадзор: россияне не пострадали из-за чумы в Монголии

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что граждане России не пострадали из-за чумы на западе Монголии.

«Согласно полученным данным и имеющейся в Роспотребнадзоре информации, российских граждан, пострадавших от чумы на территории Монголии, нет. Для мониторинга ситуации по данному вопросу Роспотребнадзором также установлено взаимодействие с МИД России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что два случая чумы с летальным исходом зарегистрированы в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий, находящейся на территории природного очага чумы. Два человека скончались после употребления мяса сурка.

Накануне сообщалось, что из-за карантина, введённого на западе Монголии после выявления двух случаев чумы, 17 российских туристов не могут вернуться домой.