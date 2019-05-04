На западе Монголии застряли 17 россиян из-за карантина по чуме
- РИА Новости
«Из-за выявления чумы власти Монголии объявили карантин в провинции Баян-Улгий на западе Монголии. Он продлится с 30 апреля по 6 мая. За это время с нами связались 17 туристов из России, которые остаются там», — приводит ТАСС слова представителя российского посольства в Монголии.
Он отметил, что карантин должен быть снят 6 мая, и тогда туристы смогут продолжить свой путь.
Накануне Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии. Отмечается, что два человека скончались после употребления мяса сурка.