На западе Монголии застряли 17 россиян из-за карантина по чуме

Из-за карантина, введённого на западе Монголии после выявления двух случаев чумы, 17 российских туристов не могут вернуться домой.

«Из-за выявления чумы власти Монголии объявили карантин в провинции Баян-Улгий на западе Монголии. Он продлится с 30 апреля по 6 мая. За это время с нами связались 17 туристов из России, которые остаются там», — приводит ТАСС слова представителя российского посольства в Монголии.

Он отметил, что карантин должен быть снят 6 мая, и тогда туристы смогут продолжить свой путь.

Накануне Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии. Отмечается, что два человека скончались после употребления мяса сурка.