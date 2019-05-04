На западе Монголии застряли 17 россиян из-за карантина по чуме

Короткая ссылка
Из-за карантина, введённого на западе Монголии после выявления двух случаев чумы, 17 российских туристов не могут вернуться домой.
На западе Монголии застряли 17 россиян из-за карантина по чуме
  • РИА Новости

«Из-за выявления чумы власти Монголии объявили карантин в провинции Баян-Улгий на западе Монголии. Он продлится с 30 апреля по 6 мая. За это время с нами связались 17 туристов из России, которые остаются там», — приводит ТАСС слова представителя российского посольства в Монголии.

Он отметил, что карантин должен быть снят 6 мая, и тогда туристы смогут продолжить свой путь.

Накануне Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии. Отмечается, что два человека скончались после употребления мяса сурка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить