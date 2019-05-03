Роспотребнадзор предупредил о случаях чумы в Монголии

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Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Роспотребнадзор предупредил о случаях чумы в Монголии
  • Reuters

В сообщении Роспотребнадзора говорится, что в провинции зафиксированы два случая заболевания чумой с летальным исходом.

«По имеющейся информации, случаи связаны с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка, который является основным резервуаром возбудителя на территории природного очага. Местными органами здравоохранения принимаются необходимые меры, объявлен карантин», — говорится в сообщении.

В 2018 году Роспотребнадзор и Минздрав Монголии подписали cоглашение о сотрудничестве в борьбе с чумой

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