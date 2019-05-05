От полученных при атаке из сектора Газа ранений скончался израильтянин

Израильтянин, получивший ранения при ракетной атаке из палестинского сектора Газа, скончался в больнице города Ашкелон.

Об этом передаёт The Times of Israel.

Man killed as rocket hits Ashkelon home during overnight barrage https://t.co/FiZNMqUCW3 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 5 мая 2019 г.

Отмечается, что мужчина получил ранения в результате попадания снаряда в его дом, расположенный в одном из кварталов региона.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что с территории сектора Газа за день было запущено более 250 ракет, многие из них были сбиты.

Военные также уточнили, что израильская авиация атаковала 70 целей в анклаве в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинцев.