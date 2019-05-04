Израильские военные атаковали 70 целей в секторе Газа

Авиация Израиля в течение дня атаковала 70 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинцев. Об этом информирует пресс-служба Армии обороны Израиля.

«ВВС Израиля продолжают атаковать террористические цели в секторе Газа. Удары на этот час нанесены по примерно 70 террористическим целям в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе был нанесён удар по туннелю, прорытому боевиками «Палестинского исламского джихада» на глубине 20 м под границей с Израилем.

В израильской армии добавили, что со стороны сектора Газа были зафиксированы пуски более 200 ракет.

Система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» перехватила десятки ракет.