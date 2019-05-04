Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день

Армия обороны Израиля (IDF) заявила, что утром 4 мая были зафиксированы запуски по меньшей мере 150 ракет со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии.

«С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.

Отмечается, что система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» перехватила десятки ракет.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на данные полиции и медицинских служб, в результате обстрелов пострадала израильтянка, состояние которой оценивается как тяжёлое.

По данным палестинских медиков, в результате ударов со стороны Израиля в северной части Газы погиб один палестинец и четверо пострадали.

Ранее авиация Израиля атаковала 30 целей в секторе Газа.