Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день
- Reuters
«С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.
Отмечается, что система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» перехватила десятки ракет.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на данные полиции и медицинских служб, в результате обстрелов пострадала израильтянка, состояние которой оценивается как тяжёлое.
По данным палестинских медиков, в результате ударов со стороны Израиля в северной части Газы погиб один палестинец и четверо пострадали.
Ранее авиация Израиля атаковала 30 целей в секторе Газа.