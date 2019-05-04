Авиация Израиля атаковала 30 целей в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (IDF) сообщила, что к настоящему времени израильские военные атаковали 30 целей ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» в секторе Газа.
Авиация Израиля атаковала 30 целей в секторе Газа
  • Reuters

«Истребители IDF атаковали около 30 целей палестинских террористических организаций ХАМАС и «Исламский джихад» по всему сектору Газа», — указано в сообщении.

Ранее военные Израиля засекли пуски 90 ракет из Газы, перехватив десятки из них. 

После этого израильские танки и самолёты поразили более 10 целей в Газе.

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