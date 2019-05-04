Авиация Израиля атаковала 30 целей в секторе Газа

Армия обороны Израиля (IDF) сообщила, что к настоящему времени израильские военные атаковали 30 целей ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» в секторе Газа.

«Истребители IDF атаковали около 30 целей палестинских террористических организаций ХАМАС и «Исламский джихад» по всему сектору Газа», — указано в сообщении.

מטוסי קרב של צה"ל תקפו עד כה כ-30 יעדי טרור של ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברחבי רצועת עזה. לעדכון המלא אודות פרטי התקיפה: https://t.co/opHIE5NAm5 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 4 мая 2019 г.

Ранее военные Израиля засекли пуски 90 ракет из Газы, перехватив десятки из них.

После этого израильские танки и самолёты поразили более 10 целей в Газе.