Военные Израиля засекли пуски 90 ракет из Газы

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Военнослужащие Армии обороны Израиля зафиксировали пуски 90 ракет со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии.
Военные Израиля засекли пуски 90 ракет из Газы
  • Reuters

«Мы начали атаковать военные посты ХАМАС в ответ на запуск более чем 90 ракет из сектора Газа по израильским гражданским лицам сегодня утром», — говорится в сообщении.

Ранее в израильской армии заявили о перехвате десятков выпущенных из Газы ракет. 

Также авиация Израиля атаковала две пусковые установки ракет на севере сектора Газа.

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