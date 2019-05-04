Военные Израиля засекли пуски 90 ракет из Газы

Военнослужащие Армии обороны Израиля зафиксировали пуски 90 ракет со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии.

«Мы начали атаковать военные посты ХАМАС в ответ на запуск более чем 90 ракет из сектора Газа по израильским гражданским лицам сегодня утром», — говорится в сообщении.

We have just started targeting Hamas military posts in Gaza in response to over 90 rockets fired from #Gaza at Israeli civilians this morning. — Israel Defense Forces (@IDF) 4 мая 2019 г.

Ранее в израильской армии заявили о перехвате десятков выпущенных из Газы ракет.

Также авиация Израиля атаковала две пусковые установки ракет на севере сектора Газа.