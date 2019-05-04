Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа в направлении Израиля, десятки из них перехвачены.

Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Также отмечается, что авиация Израиля атаковала две пусковые установки ракет на севере сектора Газа. Ранее ЦАХАЛ сообщил, что зафиксировал пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля.