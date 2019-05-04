Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

Израильская армия сообщила, что зафиксировала пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля.

«Некоторое время назад зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории», — заявили военные.

Также отмечается, что в городе Сдерот на юге Израиля объявлена тревога.

דיווח ראשוני: הופעלה אזעקת צבע אדום בעיר שדרות ובמועצה האזורית שער הנגב. הפרטים בבדיקה pic.twitter.com/zmh58ykrDY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 4 мая 2019 г.

Ранее двое израильских военных получили ранения в результате обстрела из сектора Газа.

2 мая израильские военные зафиксировали запуск двух ракет из сектора Газа в сторону Израиля.