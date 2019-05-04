Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
- Reuters
«Некоторое время назад зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории», — заявили военные.
Также отмечается, что в городе Сдерот на юге Израиля объявлена тревога.
דיווח ראשוני: הופעלה אזעקת צבע אדום בעיר שדרות ובמועצה האזורית שער הנגב. הפרטים בבדיקה pic.twitter.com/zmh58ykrDY— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 4 мая 2019 г.
Ранее двое израильских военных получили ранения в результате обстрела из сектора Газа.
2 мая израильские военные зафиксировали запуск двух ракет из сектора Газа в сторону Израиля.