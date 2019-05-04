Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

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Израильская армия сообщила, что зафиксировала пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля.
Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
  • Reuters

«Некоторое время назад зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории», — заявили военные.

Также отмечается, что в городе Сдерот на юге Израиля объявлена тревога.

Ранее двое израильских военных получили ранения в результате обстрела из сектора Газа.

2 мая израильские военные зафиксировали запуск двух ракет из сектора Газа в сторону Израиля.

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