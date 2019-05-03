Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа
Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
- Reuters
Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
Отмечается, что в ответ Израиль нанёс авиаудар по военному посту ХАМАС в Газе.
2 мая израильские военные заявили, что из сектора Газа в сторону Израиля были запущены две ракеты.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: