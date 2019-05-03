Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа

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Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Отмечается, что в ответ Израиль нанёс авиаудар по военному посту ХАМАС в Газе.

2 мая израильские военные заявили, что из сектора Газа в сторону Израиля были запущены две ракеты.

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