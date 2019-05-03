Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа

Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.

Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Отмечается, что в ответ Израиль нанёс авиаудар по военному посту ХАМАС в Газе.

2 мая израильские военные заявили, что из сектора Газа в сторону Израиля были запущены две ракеты.