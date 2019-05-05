В Госдепе осудили удары ХАМАС по Израилю

В Государственном департаменте осудили ракетные удары палестинского движения ХАМАС по территории Израиля и поддержали право еврейского государства на самооборону.

«Соединённые Штаты решительно осуждают непрекращающиеся ракетные обстрелы ни в чём не повинных мирных жителей и общин Израиля со стороны ХАМАС... Мы поддерживаем Израиль и его право на самооборону», — говорится в соответствующем заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, в Армии обороны Израиля сообщили, что с территории сектора Газа к настоящему времени было запущено более 250 ракет.

Там также уточнили, что израильская авиация в течение дня атаковала 70 целей в анклаве в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинцев.