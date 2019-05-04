МИД Турции назвал «атаку» на офис Anadolu в Газе агрессией Израиля

Короткая ссылка
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что офис турецкого агентства Anadolu подвергся атаке со стороны израильских военных.

«Атака на офис Anadolu в секторе Газа является новым примером безудержной агрессии со стороны Израиля. Насилие властей Израиля по отношению к невинным людям является преступлением против человечности», — написал министр в Twitter.

Как передаёт Anadolu, ВВС Израиля подвергли атаке в секторе Газа здание, в котором также был расположен офис агентства. 

Указывается, что израильские силы сначала произвели в сторону здания предупредительный выстрел, после которого сотрудники агентства покинули здание.

Отмечается, что спустя некоторое время израильские военные самолёты нанесли не менее пяти ракетных ударов по зданию, в результате чего оно полностью рухнуло.

Ранее в Израиле сообщили, что израильская авиация в течение дня атаковала 70 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинцев. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить