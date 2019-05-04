МИД Турции назвал «атаку» на офис Anadolu в Газе агрессией Израиля

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что офис турецкого агентства Anadolu подвергся атаке со стороны израильских военных.

«Атака на офис Anadolu в секторе Газа является новым примером безудержной агрессии со стороны Израиля. Насилие властей Израиля по отношению к невинным людям является преступлением против человечности», — написал министр в Twitter.

Targeting of @AnadoluAgency#Gaza office is new example of Israel’s unrestrained aggression. #Israeli violence against innocent people w/out distinction is a crime against humanity.Those who encourage Israel are also guilty. Will keep defending #Palestinian cause, even if alone. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 4 мая 2019 г.

Как передаёт Anadolu, ВВС Израиля подвергли атаке в секторе Газа здание, в котором также был расположен офис агентства.

Указывается, что израильские силы сначала произвели в сторону здания предупредительный выстрел, после которого сотрудники агентства покинули здание.

Отмечается, что спустя некоторое время израильские военные самолёты нанесли не менее пяти ракетных ударов по зданию, в результате чего оно полностью рухнуло.

Ранее в Израиле сообщили, что израильская авиация в течение дня атаковала 70 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинцев.