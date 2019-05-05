В МИД ФРГ назвали очередные пуски ракет КНДР провокацией
«Последние запуски ракет Северной Кореи являются провокацией во время, когда международное сообщество ожидает от КНДР конкретных шагов по отказу от ракетной и ядерной программ», — уточняется в тексте.
Также в МИД Германии призвали Пхеньян не совершать новых провокаций и незамедлительно предпринять меры для полной и необратимой денуклеаризации.
Ранее стало известно, что Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.
Впоследствии американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сделка с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова состоится.