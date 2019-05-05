В МИД ФРГ назвали очередные пуски ракет КНДР провокацией

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали очередные ракетные пуски КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление Берлина.

«Последние запуски ракет Северной Кореи являются провокацией во время, когда международное сообщество ожидает от КНДР конкретных шагов по отказу от ракетной и ядерной программ», — уточняется в тексте.

Также в МИД Германии призвали Пхеньян не совершать новых провокаций и незамедлительно предпринять меры для полной и необратимой денуклеаризации.

Ранее стало известно, что Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.

Впоследствии американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сделка с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова состоится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить