В МИД ФРГ назвали очередные пуски ракет КНДР провокацией

В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали очередные ракетные пуски КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление Берлина.

«Последние запуски ракет Северной Кореи являются провокацией во время, когда международное сообщество ожидает от КНДР конкретных шагов по отказу от ракетной и ядерной программ», — уточняется в тексте.

Также в МИД Германии призвали Пхеньян не совершать новых провокаций и незамедлительно предпринять меры для полной и необратимой денуклеаризации.

Ранее стало известно, что Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.

Впоследствии американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сделка с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова состоится.