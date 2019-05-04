Болтон проинформировал Трампа о запуске ракеты Северной Кореей

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запуске северокорейской ракеты.

Об этом на своей странице в Twitter написала корреспондент телеканала CNN Бетси Кляйн.

«Отвечая на вопрос о сообщениях о запуске северокорейской ракеты, высокопоставленный чиновник администрации заявил CNN: «Джон Болтон полностью проинформировал президента», — указала она.

Журналистка добавила, что представитель администрации США отказался сообщать какие-либо детали.

Ранее сообщалось о пуске только одной северокорейской ракеты. Позднее появилась информация, что был осуществлён запуск нескольких ракет малой дальности.

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