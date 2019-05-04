В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР

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Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на представителя администрации президента Ким Мин Джун.

По её словам, на заседании председательствует директор офиса по вопросам национальной безопасности администрации Чон Ый Ён. На встречу были приглашены, в частности, министр обороны страны Чон Гён Ду и директор южнокорейской Национальной разведывательной службы Со Хун.

Она также добавила, что участники встречи «мониторят текущую ситуацию и тесно обмениваются информацией с США».

Ранее Северная Корея провела испытательный пуск ракеты в направлении Японского моря. Позднее появилась информация, что был осуществлён запуск нескольких ракет малой дальности.

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