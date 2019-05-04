Северокорейская ракета не достигла экономической зоны Японии

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Японские власти заявили, что запущенная Северной Кореей в направлении Японского моря ракета не достигла исключительной экономической зоны Японии.

Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на слова представителя кабмина страны.

Он также добавил, что это была не баллистическая ракета.

Ранее Северная Корея провела испытательный пуск ракеты в направлении Японского моря.

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