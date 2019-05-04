Эксперт оценил слова Трампа о потенциале для отношений с Россией

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у России и США есть огромный потенциал для хороших отношений.

«Трамп абсолютно прав: у Соединённых Штатов и России есть огромный потенциал для сотрудничества, очень много общих тем, которыми мы можем заниматься вместе, приходя к взаимной выгоде. Начиная с каких-то глобальных вопросов, касающихся нераспространения ядерного оружия и борьбы с терроризмом и заканчивая вопросами региональной безопасности. Тем не менее весь этот огромный потенциал нивелируется принципиальным нежеланием США соглашаться с целым рядом реальных моментов и вещей. США отказываются признавать за Россией статус полноправного партнёра», — сказал эксперт.

По его словам, только в том случае, если у США появится понимание, что ради выгодного сотрудничества с Россией им необходимо реально смотреть на вещи, страны смогут наладить диалог.

«Пока это всё действительно признают в Америке, но только отдельные, пусть и влиятельные, политологи и Дональд Трамп», — заключил Мирзаян.

Ранее Трамп назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороших отношений.