В Госдуме поддержали слова Трампа о потенциале для отношений с Россией

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у России и Соединённых Штатов есть огромный потенциал для хороших отношений.
В Госдуме поддержали слова Трампа о потенциале для отношений с Россией
  • Reuters

«Безусловно, мы приветствуем стремление президента США Дональда Трампа к налаживанию конструктивных и взаимовыгодных отношений. Россия настроена на это при условии уважения друг к другу», — считает депутат.

Швыткин также обратил внимание, что США пойти на диалог будет очень непросто.

«Если говорить о России, то у нас существует консолидация, единение и понимание в вопросах необходимости налаживания отношений с Соединёнными Штатами. Но если говорить о США, то нужно признать, что внутриполитическая ситуация у них в стране и противоречия элит затрудняют выстраивание диалога на нужной основе», — заключил он.

Ранее Трамп назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороший отношений.

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