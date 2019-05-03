Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT телефонный разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Когда говорится о встречах, о телефонных разговорах представителей великих держав, у которых есть сложности во взаимоотношениях, — это всегда хорошо. Значит, президенты понимают, что от них зависит мировая стабильность», — отметил Бышок.

По его словам, тот факт, что Трамп настаивает на включении Китая в новый Договор РСМД, является признанием высокой роли КНР.

«И также признанием того простого факта, что если трём странам удастся договориться, значит, остальные вопросы мира, гораздо менее значимые, могут решаться уже в более спокойном режиме», — пояснил аналитик.

Эксперт отметил важность продолжения переговоров между странами.

«Хорошо, что разговоры поддерживаются, поддерживаются контакты на высшем уровне, можно обсуждать ключевые вопросы наших взаимоотношений», — заключил Бышок.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор длительностью более часа.

В Белом доме сообщили, что стороны затронули доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, ситуации в Венесуэле и КНДР, а также обсудили возможное новое ядерное соглашение с участием Китая.

Как заявили в Кремле, разговор между президентами состоялся по инициативе американской стороны.