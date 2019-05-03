Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT телефонный разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
  • Reuters

«Когда говорится о встречах, о телефонных разговорах представителей великих держав, у которых есть сложности во взаимоотношениях, — это всегда хорошо. Значит, президенты понимают, что от них зависит мировая стабильность», — отметил Бышок.

По его словам, тот факт, что Трамп настаивает на включении Китая в новый Договор РСМД, является признанием высокой роли КНР.

«И также признанием того простого факта, что если трём странам удастся договориться, значит, остальные вопросы мира, гораздо менее значимые, могут решаться уже в более спокойном режиме», — пояснил аналитик.

Эксперт отметил важность продолжения переговоров между странами. 

«Хорошо, что разговоры поддерживаются, поддерживаются контакты на высшем уровне, можно обсуждать ключевые вопросы наших взаимоотношений», — заключил Бышок. 

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор длительностью более часа. 

В Белом доме сообщили, что стороны затронули доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, ситуации в Венесуэле и КНДР, а также обсудили возможное новое ядерное соглашение с участием Китая.

Как заявили в Кремле, разговор между президентами состоялся по инициативе американской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить