Туск назвал США лучшим союзником Польши

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Польша не имела и вряд ли будет иметь союзника лучше, чем США. Об этом во время выступления с лекцией в Варшавском университете заявил глава Евросовета Дональд Туск.
Туск назвал США лучшим союзником Польши
  • Reuters

По его словам, чтобы «противостоять вызовам XXI века», необходимо объединяться, как Европейский союз, и «делать всё, чтобы удержать североатлантическое сообщество», передаёт РИА Новости.

«Мы, поляки, тоже должны говорить громко, что мы не имели и, наверное, не будем иметь в обозримом будущем лучшего союзника, чем Соединённые Штаты», — сказал Туск.

Он также похвалил действующую польскую власть за её хорошие отношения с США.

«Я очень доволен тем, что при всей моей критичности нынешние польские власти стараются культивировать хорошие отношения с США», — добавил он.

Ранее Туск заявил об обеспокоенности позицией американского президента Дональда Трампа, который сказал, что не заинтересован в защите мирового порядка на основании общих западных принципов и ценностей.

Летом 2018 года Туск назвал США и ЕС лучшими друзьями.

29 апреля в Варшаве сообщили о решении увеличить численность американских военнослужащих в Польше.

Как уточнили в Пентагоне, две страны в настоящее время продолжают консультации относительно увеличения численности военных, а окончательное соглашение по данному вопросу не заключено.

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