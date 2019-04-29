Пентагон: США и Польша не заключили соглашение об увеличении американских войск
«Мы продолжаем переговоры с нашими ценными польскими союзниками и предоставим больше информации, как только придём к окончательному соглашению», — уточнил он.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что решение об увеличении численности американских военнослужащих в стране принято.
20 апреля сообщалось о намерении США усилить военное присутствие в Польше.
Кроме того, Варшава предлагала Вашингтону разместить на своей территории американскую военную базу Форт Трамп и взять на себя расходы по её строительству. К настоящему времени переговоры по этому вопросу не увенчались успехом.
Подробнее о ситуации — в материале RT.