Вашингтон и Варшава приняли решение увеличить численность войск США в Польше

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что решение об увеличении численности американских военнослужащих в стране принято.
Вашингтон и Варшава приняли решение увеличить численность войск США в Польше
  • Reuters

«Мы можем сказать таким образом: решение, что касается количественного усиления американских войск в Польше, принято», — приводит его слова РИА Новости.

По словам министра, в настоящее время стороны обговаривают детали. 

При этом Блащак не исключил, что переговоры могут завершиться успехом уже в текущем году.

В марте сообщалось, что Польша утвердила план модернизации вооружённых сил до 2026 года.

На эти цели будет выделена рекордная сумма — $48,9 млрд. По словам Блащака, перевооружение необходимо для укрепления восточного фланга НАТО и защиты от «российской угрозы». 

Подробнее — в материале RT.

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