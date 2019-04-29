Вашингтон и Варшава приняли решение увеличить численность войск США в Польше
- Reuters
«Мы можем сказать таким образом: решение, что касается количественного усиления американских войск в Польше, принято», — приводит его слова РИА Новости.
По словам министра, в настоящее время стороны обговаривают детали.
При этом Блащак не исключил, что переговоры могут завершиться успехом уже в текущем году.
В марте сообщалось, что Польша утвердила план модернизации вооружённых сил до 2026 года.
На эти цели будет выделена рекордная сумма — $48,9 млрд. По словам Блащака, перевооружение необходимо для укрепления восточного фланга НАТО и защиты от «российской угрозы».
Подробнее — в материале RT.