Вашингтон и Варшава приняли решение увеличить численность войск США в Польше

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что решение об увеличении численности американских военнослужащих в стране принято.

«Мы можем сказать таким образом: решение, что касается количественного усиления американских войск в Польше, принято», — приводит его слова РИА Новости.

По словам министра, в настоящее время стороны обговаривают детали.

При этом Блащак не исключил, что переговоры могут завершиться успехом уже в текущем году.

В марте сообщалось, что Польша утвердила план модернизации вооружённых сил до 2026 года.

На эти цели будет выделена рекордная сумма — $48,9 млрд. По словам Блащака, перевооружение необходимо для укрепления восточного фланга НАТО и защиты от «российской угрозы».

Подробнее — в материале RT.