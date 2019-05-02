Эксперт оценил заявление Рика Перри о ненадёжности российского газа

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри, который сравнил российский газ с дешёвым, но ненадёжным автомобилем.

По словам Перри, если спросить их «друзей на Украине», то они «могут сказать, что надёжности и доступности там нет».

Митрахович отметил, что теоретически аварии могут быть у любой техники, но большой опыт советских и российских газовых поставок в Европу доказал их надёжность.

«За последние десятилетия масштабных аварий было немного. Была авария в Австрии полтора года назад, но Россия точно была ни при чём. Были проблемы с экспортом через Украину в 2006 и в 2009 годах — это была именно вина Украины. По мере строительства обходных газопроводов: «Северного потока», «Северного потока — 2», «Турецкого потока»... транзитные риски будут сокращаться. Опыт поставок за десятилетия показывает, что с ними всё в порядке», — пояснил эксперт.

При этом аналитик добавил, что у американского сжиженного природного газа нет особых преимуществ перед трубопроводными поставками.

«Сжиженный природный газ — это танкеры, есть риски, что может их не хватить, где-то придётся переплачивать», — заключил Митрахович.

Ранее в США сравнили российский газ с дешёвым и ненадёжным автомобилем.