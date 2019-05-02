В США сравнили российский газ с дешёвым и ненадёжным автомобилем

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Министр энергетики США Рик Перри сравнил российский газ, который поставляется в европейские страны, с «дешёвым, но ненадёжным автомобилем». С таким заявлением он выступил в Брюсселе.
В США сравнили российский газ с дешёвым и ненадёжным автомобилем
  • Reuters

«Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes; покупайте дешёвый, но ненадёжный продукт. Если вы спросите наших друзей на Украине, то они вам могут сказать, что надёжности и доступности там нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее в США выступили против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза.

Он, в частности, отметил, что Вашингтон «сделал практически всё возможное», чтобы убедить страны Евросоюза воспрепятствовать прокладке трубопровода.

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