В США сравнили российский газ с дешёвым и ненадёжным автомобилем
- Reuters
«Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes; покупайте дешёвый, но ненадёжный продукт. Если вы спросите наших друзей на Украине, то они вам могут сказать, что надёжности и доступности там нет», — цитирует его ТАСС.
Ранее в США выступили против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза.
Он, в частности, отметил, что Вашингтон «сделал практически всё возможное», чтобы убедить страны Евросоюза воспрепятствовать прокладке трубопровода.