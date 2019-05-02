Трамп пообещал народу Венесуэлы помощь США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что «жестоким репрессиям» венесуэльского народа должен быть положен конец. Он отметил, что Вашингтон придёт на помощь людям Венесуэлы.
Трамп пообещал народу Венесуэлы помощь США
  • Reuters

«Жестокие репрессии венесуэльского народа должны закончиться, это должно произойти скоро. Люди голодают, у них нет еды, нет воды, а это была одна из богатейших стран в мире. Мы желаем им хорошего, мы придём на помощь», — сказал Трамп.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия мобилизует уважающие Устав ООН страны для противодействия возможной военной интервенции в Венесуэлу.

Как сообщали СМИ, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подталкивает Трампа к военной операции в Венесуэле.

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