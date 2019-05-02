Трамп пообещал народу Венесуэлы помощь США
- Reuters
«Жестокие репрессии венесуэльского народа должны закончиться, это должно произойти скоро. Люди голодают, у них нет еды, нет воды, а это была одна из богатейших стран в мире. Мы желаем им хорошего, мы придём на помощь», — сказал Трамп.
Pres. Trump begins his remarks at the National Day of Prayer ceremony speaking on Venezuela: "The brutal repression of the Venezuelan people must end, and it must end soon." https://t.co/7KQK3cFMofpic.twitter.com/D0G24Tm0UJ— ABC News (@ABC) 2 мая 2019 г.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия мобилизует уважающие Устав ООН страны для противодействия возможной военной интервенции в Венесуэлу.
Как сообщали СМИ, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подталкивает Трампа к военной операции в Венесуэле.