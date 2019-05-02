Трамп пообещал народу Венесуэлы помощь США

Президент США Дональд Трамп заявил, что «жестоким репрессиям» венесуэльского народа должен быть положен конец. Он отметил, что Вашингтон придёт на помощь людям Венесуэлы.

«Жестокие репрессии венесуэльского народа должны закончиться, это должно произойти скоро. Люди голодают, у них нет еды, нет воды, а это была одна из богатейших стран в мире. Мы желаем им хорошего, мы придём на помощь», — сказал Трамп.

Pres. Trump begins his remarks at the National Day of Prayer ceremony speaking on Venezuela: "The brutal repression of the Venezuelan people must end, and it must end soon." https://t.co/7KQK3cFMofpic.twitter.com/D0G24Tm0UJ — ABC News (@ABC) 2 мая 2019 г.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия мобилизует уважающие Устав ООН страны для противодействия возможной военной интервенции в Венесуэлу.

Как сообщали СМИ, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подталкивает Трампа к военной операции в Венесуэле.