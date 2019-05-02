Лавров рассказал о действиях при угрозе военной интервенции в Венесуэлу

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Россия мобилизует уважающие устав ООН страны для противодействия возможной военной интервенции в Венесуэлу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров рассказал о действиях при угрозе военной интервенции в Венесуэлу
  • Reuters

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос, какими будут действия России в связи с политикой вмешательства США, в частности, в Венесуэле.

«Позиция будет очень простая: мы мобилизуем группу государств, которые, как и мы, уважают устав ООН, на противодействие подобным замыслам. Такая группа формируется в ООН, и я надеюсь, что она получит серьёзную поддержку в организации», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию в Венесуэле.

С российской стороны было подчёркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права.

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