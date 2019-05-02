Глава МИД Канады призвала Мадуро уйти в отставку
- Reuters
- © Chris Wattie/File
«Незаконному режиму Мадуро и его сторонникам я хотела бы сказать, что пришло время уйти (в отставку. — RT) и позволить Венесуэле вернуться к демократии, конституционному порядку и провести честные и свободные выборы», — говорится в сообщении Фриланд.
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, столкнулись с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, ранее комментируя в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое зависит от того, как себя поведут военные.