В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Власти Индии начали эвакуацию жителей прибрежных районов страны из-за надвигающегося циклона «Фани». Число эвакуируемых может достичь 800 тысяч. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным издания, эвакуация должна быть завершена к вечеру четверга, 2 мая.

Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.

В начале апреля сообщалось, что число жертв циклона «Идай» в Мозамбике достигло почти 600.

Inforeactor передавал, что Мозамбик обратился к России с просьбой о гуманитарной помощи для пострадавших от циклона.