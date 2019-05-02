В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

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Власти Индии начали эвакуацию жителей прибрежных районов страны из-за надвигающегося циклона «Фани». Число эвакуируемых может достичь 800 тысяч. Об этом сообщает Hindustan Times.
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
  • Reuters

По данным издания, эвакуация должна быть завершена к вечеру четверга, 2 мая.

Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.

В начале апреля сообщалось, что число жертв циклона «Идай» в Мозамбике достигло почти 600.

Inforeactor передавал, что Мозамбик обратился к России с просьбой о гуманитарной помощи для пострадавших от циклона.

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