В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
- Reuters
По данным издания, эвакуация должна быть завершена к вечеру четверга, 2 мая.
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
В начале апреля сообщалось, что число жертв циклона «Идай» в Мозамбике достигло почти 600.
Inforeactor передавал, что Мозамбик обратился к России с просьбой о гуманитарной помощи для пострадавших от циклона.