Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» представлен на международной выставке в Турции

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» представлен на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Турции.

«Мы прибыли в Стамбул из Севастополя 30 апреля и выйдем в обратный путь в день окончания выставки — 3 мая», — приводит РИА Новости слова старшего помощника командира фрегата Александра Смирнова.

На выставке IDEF-2019 образцы современной военной техники представляет 1061 компания. Россию представляют свыше 450 образцов вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке.