Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» представлен на международной выставке в Турции

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» представлен на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Турции.
Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» представлен на международной выставке в Турции
  • © РИА Новости

«Мы прибыли в Стамбул из Севастополя 30 апреля и выйдем в обратный путь в день окончания выставки — 3 мая», — приводит РИА Новости слова старшего помощника командира фрегата Александра Смирнова.

На выставке IDEF-2019 образцы современной военной техники представляет 1061 компания. Россию представляют свыше 450 образцов вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке.

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