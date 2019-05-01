Страны ОПЕК+ обсудят в мае увеличение нефтедобычи
- Reuters
«У нас будет встреча в Джидде в мае, соберутся все 23 страны, которые участвуют в сделке, и там мы будем внимательно рассматривать ситуацию и обсуждать, нужно ли увеличение добычи в этих условиях», — приводит РИА Новости слова министра.
Он отметил, что считает необходимым продлить соглашение ОПЕК+ после завершения его действия в июне 2019 года.
Также ар-Румхи заявил, что не видит причин опасаться обрушения цен на нефть.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ примут решение о будущем сделки в июне.