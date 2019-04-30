Страны ОПЕК+ примут решение о будущем сделки в июне во время встречи, сообщил РИА Новости министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Мы примем это решение в июне, когда встретимся», — сказал министр, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе сделки.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российские власти при формировании позиции по дальнейшей судьбе соглашения ОПЕК+ будут руководствоваться тем, что наиболее выгодно для страны.

При этом в конце марта российский министр рассказал, что хартия о бессрочном сотрудничестве стран ОПЕК+ дорабатывается.