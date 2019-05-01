SANA: Сирия осуждает попытку переворота в Венесуэле
- Reuters
В сообщении говорится, что «Вашингтон продолжает политику, направленную на дестабилизацию обстановки в Венесуэле», используя все средства давления.
Сирийские власти, подчёркивает агентство, выражают солидарность с Венесуэлой.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выступил с осуждением попытки переворота в Венесуэле.
В частности, он раскритиковал попытки других стран «назначить губернатора» в Венесуэле.
30 апреля глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».