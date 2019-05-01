SANA: Сирия осуждает попытку переворота в Венесуэле

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Сирия осуждает попытку государственного переворота в Венесуэле. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел и по делам эмигрантов САР.
SANA: Сирия осуждает попытку переворота в Венесуэле
  • Reuters

В сообщении говорится, что «Вашингтон продолжает политику, направленную на дестабилизацию обстановки в Венесуэле», используя все средства давления.

Сирийские власти, подчёркивает агентство, выражают солидарность с Венесуэлой.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выступил с осуждением попытки переворота в Венесуэле.

В частности, он раскритиковал попытки других стран «назначить губернатора» в Венесуэле.

30 апреля глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

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