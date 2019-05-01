SANA: Сирия осуждает попытку переворота в Венесуэле

Сирия осуждает попытку государственного переворота в Венесуэле. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел и по делам эмигрантов САР.

Reuters

В сообщении говорится, что «Вашингтон продолжает политику, направленную на дестабилизацию обстановки в Венесуэле», используя все средства давления. Сирийские власти, подчёркивает агентство, выражают солидарность с Венесуэлой. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выступил с осуждением попытки переворота в Венесуэле. В частности, он раскритиковал попытки других стран «назначить губернатора» в Венесуэле. 30 апреля глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».