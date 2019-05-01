В Госдуме прокомментировали сообщения об обмане венесуэльских военных

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление председателя Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что некоторые военнослужащие приехали к месту, где была предпринята попытка госпереворота, не зная, что там будет происходить.

«Дело в том, что у Хуана Гуаидо очень мало сторонников, но за ним стоят интересы Соединённых Штатов, которые хотят смены режима. Американские телеканалы уже активно обсуждают, какие выгоды получат США после ухода Мадуро. Основной результат для них — контроль над нефтегазовой отраслью в Венесуэле. Поэтому я предполагаю, что американцы не пожалеют никаких средств для того, чтобы поддержать Гуаидо», — завил депутат.

Морозов также отметил, что попытки Гуаидо привлечь венесуэльских военных вызваны желанием свергнуть Мадуро силовым путём.

«Но именно российская поддержка Венесуэлы является сейчас сдерживающим фактором и останавливает США от прямой агрессии и интервенции», — сказал он.

Ранее председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы заявил, что некоторых военных обманом привезли для участия в перевороте.