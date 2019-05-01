В Госдуме прокомментировали сообщения об обмане венесуэльских военных

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление председателя Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что некоторые военнослужащие приехали к месту, где была предпринята попытка госпереворота, не зная, что там будет происходить.
В Госдуме прокомментировали сообщения об обмане венесуэльских военных
  • РИА Новости

«Дело в том, что у Хуана Гуаидо очень мало сторонников, но за ним стоят интересы Соединённых Штатов, которые хотят смены режима. Американские телеканалы уже активно обсуждают, какие выгоды получат США после ухода Мадуро. Основной результат для них — контроль над нефтегазовой отраслью в Венесуэле. Поэтому я предполагаю, что американцы не пожалеют никаких средств для того, чтобы поддержать Гуаидо», — завил депутат.

Морозов также отметил, что попытки Гуаидо привлечь венесуэльских военных вызваны желанием свергнуть Мадуро силовым путём.

«Но именно российская поддержка Венесуэлы является сейчас сдерживающим фактором и останавливает США от прямой агрессии и интервенции», — сказал он.

Ранее председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы заявил, что некоторых военных обманом привезли для участия в перевороте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить