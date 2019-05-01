Эксперт оценил сообщения об обмане венесуэльских военных

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление председателя Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что некоторые военнослужащие приехали к месту, где была предпринята попытка госпереворота, не зная, что там будет происходить.

«Ситуация совершенно ясная. То, что происходило вчера во второй половине дня, конечно, ещё не сам переворот, но его имитация, устроенная и полностью спонсируемая Вашингтоном. Одновременно с этим идут угрозы в адрес Венесуэлы и Кубы, фейки о том, что Мадуро уже собирается покидать страну, а министр обороны ведёт переговоры с Гуаидо о передаче власти», — сказал он.

Эксперт также добавил, что США уже прекрасно понимают, что их план по Венесуэле не сработает, и «подставляют людей совершенно сознательно».

«Они хотят ещё раз устроить пробу сил, смотр лояльных политиков, проверить, на какое количество военных они могут рассчитывать. Завтра будет сказано, что всё идёт в правильном направлении. Конечно, из таких действий ничего не получится, но ситуация перейдёт на новый уровень, и Вашингтону будет ясно, что делать дальше», — считает Брутер.

Ранее председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы заявил, что некоторых военных обманом привезли для участия в перевороте.