Эксперт оценил сообщения об обмане венесуэльских военных
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«Ситуация совершенно ясная. То, что происходило вчера во второй половине дня, конечно, ещё не сам переворот, но его имитация, устроенная и полностью спонсируемая Вашингтоном. Одновременно с этим идут угрозы в адрес Венесуэлы и Кубы, фейки о том, что Мадуро уже собирается покидать страну, а министр обороны ведёт переговоры с Гуаидо о передаче власти», — сказал он.
Эксперт также добавил, что США уже прекрасно понимают, что их план по Венесуэле не сработает, и «подставляют людей совершенно сознательно».
«Они хотят ещё раз устроить пробу сил, смотр лояльных политиков, проверить, на какое количество военных они могут рассчитывать. Завтра будет сказано, что всё идёт в правильном направлении. Конечно, из таких действий ничего не получится, но ситуация перейдёт на новый уровень, и Вашингтону будет ясно, что делать дальше», — считает Брутер.
Ранее председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы заявил, что некоторых военных обманом привезли для участия в перевороте.