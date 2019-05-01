Эксперт оценил сообщения об обмане венесуэльских военных

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление председателя Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что некоторые военнослужащие приехали к месту, где была предпринята попытка госпереворота, не зная, что там будет происходить.
Эксперт оценил сообщения об обмане венесуэльских военных
  • Reuters
  • © Carlos Garcia Rawlins

«Ситуация совершенно ясная. То, что происходило вчера во второй половине дня, конечно, ещё не сам переворот, но его имитация, устроенная и полностью спонсируемая Вашингтоном. Одновременно с этим идут угрозы в адрес Венесуэлы и Кубы, фейки о том, что Мадуро уже собирается покидать страну, а министр обороны ведёт переговоры с Гуаидо о передаче власти», — сказал он.

Эксперт также добавил, что США уже прекрасно понимают, что их план по Венесуэле не сработает, и «подставляют людей совершенно сознательно».

«Они хотят ещё раз устроить пробу сил, смотр лояльных политиков, проверить, на какое количество военных они могут рассчитывать. Завтра будет сказано, что всё идёт в правильном направлении. Конечно, из таких действий ничего не получится, но ситуация перейдёт на новый уровень, и Вашингтону будет ясно, что делать дальше», — считает Брутер.

Ранее председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы заявил, что некоторых военных обманом привезли для участия в перевороте.

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