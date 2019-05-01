В Венесуэле заявили, что военных обманом привезли для участия в перевороте

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Некоторые военнослужащие приехали к месту, где была предпринята попытка госпереворота, не зная о том, что там будет происходить, заявил председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо. По его словам, их обманули.
В Венесуэле заявили, что военных обманом привезли для участия в перевороте
  • Reuters
  • © Carlos Eduardo Ramirez

«Группу сержантов Национальной гвардии, военных, включая представителей службы разведки, привезли на место обманом, под предлогом, что там будет что-то другое», — приводит его слова телеканал Telesur.

Ранее прокуратура Венесуэлы приступила к расследованию попытки переворота, который предприняла оппозиция при поддержке группы военных.

30 апреля глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода». У военной базы Ла-Карлота произошли столкновения между силами правопорядка и сторонниками оппозиции. 

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