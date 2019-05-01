В Венесуэле заявили, что военных обманом привезли для участия в перевороте

Некоторые военнослужащие приехали к месту, где была предпринята попытка госпереворота, не зная о том, что там будет происходить, заявил председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо. По его словам, их обманули.

«Группу сержантов Национальной гвардии, военных, включая представителей службы разведки, привезли на место обманом, под предлогом, что там будет что-то другое», — приводит его слова телеканал Telesur.

Ранее прокуратура Венесуэлы приступила к расследованию попытки переворота, который предприняла оппозиция при поддержке группы военных.

30 апреля глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода». У военной базы Ла-Карлота произошли столкновения между силами правопорядка и сторонниками оппозиции.