В Венесуэле заявили, что военных обманом привезли для участия в перевороте
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«Группу сержантов Национальной гвардии, военных, включая представителей службы разведки, привезли на место обманом, под предлогом, что там будет что-то другое», — приводит его слова телеканал Telesur.
Ранее прокуратура Венесуэлы приступила к расследованию попытки переворота, который предприняла оппозиция при поддержке группы военных.
30 апреля глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода». У военной базы Ла-Карлота произошли столкновения между силами правопорядка и сторонниками оппозиции.