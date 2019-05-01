Авиакомпаниям США запретили полёты над Венесуэлой на высоте ниже 8 км

Короткая ссылка
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полёты над Венесуэлой на высоте ниже 8 км (26 тыс. футов) и рекомендовало их операторам покинуть страну в течение 48 часов.

«Все операции, связанные с авиаперелётами, на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на высоте ниже 26 тыс. футов (...) запрещены до тех пор, пока не будут приняты дальнейшие решения на этот счёт, — указывается в сообщении. 

Как отмечается, данное решение авиационные власти США объяснили «усиливающейся политической нестабильностью и напряжённостью» в Боливарианской Республике, что связано с риском для полётов.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». 

Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

Заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил события вокруг Венесуэлы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить