Авиакомпаниям США запретили полёты над Венесуэлой на высоте ниже 8 км
«Все операции, связанные с авиаперелётами, на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на высоте ниже 26 тыс. футов (...) запрещены до тех пор, пока не будут приняты дальнейшие решения на этот счёт, — указывается в сообщении.
JUST IN: FAA bans U.S. airlines, U.S. pilots and U.S.-registered aircraft from flying below FL260 (26,000 feet) above Venezuela pic.twitter.com/fxFlJ8SxMp— Ethan Klapper (@ethanklapper) 1 мая 2019 г.
Как отмечается, данное решение авиационные власти США объяснили «усиливающейся политической нестабильностью и напряжённостью» в Боливарианской Республике, что связано с риском для полётов.
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».
Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.
Заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил события вокруг Венесуэлы.