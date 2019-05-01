Авиакомпаниям США запретили полёты над Венесуэлой на высоте ниже 8 км

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полёты над Венесуэлой на высоте ниже 8 км (26 тыс. футов) и рекомендовало их операторам покинуть страну в течение 48 часов.

«Все операции, связанные с авиаперелётами, на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на высоте ниже 26 тыс. футов (...) запрещены до тех пор, пока не будут приняты дальнейшие решения на этот счёт, — указывается в сообщении.

JUST IN: FAA bans U.S. airlines, U.S. pilots and U.S.-registered aircraft from flying below FL260 (26,000 feet) above Venezuela pic.twitter.com/fxFlJ8SxMp — Ethan Klapper (@ethanklapper) 1 мая 2019 г.

Как отмечается, данное решение авиационные власти США объяснили «усиливающейся политической нестабильностью и напряжённостью» в Боливарианской Республике, что связано с риском для полётов.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».

Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

Заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил события вокруг Венесуэлы.