В ООН надеются, что состав конституционного комитета Сирии удастся согласовать летом

Короткая ссылка
Спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил надежду, что сирийский конституционный комитет будет сформирован в течение лета 2019 года.

«У нас есть прогресс, но точной даты пока нет», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Педерсон утвердительно ответил на вопрос о том, может ли формирование комитета быть закончено в течение лета.

«Я думаю, что это будет возможно. В этом отношении я оптимистичен», — сказал он.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что в ходе встречи в Нур-Султане участники переговоров по САР в астанинском формате рассмотрели ситуацию в стране и обсудили формирование конституционного комитета.

В начале апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что формирование сирийского конституционного комитета находится на завершающей стадии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить