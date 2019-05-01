В ООН надеются, что состав конституционного комитета Сирии удастся согласовать летом

Спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил надежду, что сирийский конституционный комитет будет сформирован в течение лета 2019 года.

«У нас есть прогресс, но точной даты пока нет», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Педерсон утвердительно ответил на вопрос о том, может ли формирование комитета быть закончено в течение лета.

«Я думаю, что это будет возможно. В этом отношении я оптимистичен», — сказал он.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что в ходе встречи в Нур-Султане участники переговоров по САР в астанинском формате рассмотрели ситуацию в стране и обсудили формирование конституционного комитета.

В начале апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что формирование сирийского конституционного комитета находится на завершающей стадии.