Трамп и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которых лидеры обсудили ситуацию в Венесуэле.

Reuters

Об этом сообщает NBC со ссылкой на Белый дом. «Они обсудили проблемы региональной безопасности, включая Венесуэлу, и подготовку к 75-й годовщине Дня «Д» (высадка войск в Нормандии. — RT)», — указывает телекомпания. President Trump spoke with French President Macron on Tuesday morning, White House says: "They discussed regional security concerns, including Venezuela, and preparations for the 75th anniversary of D-Day." — NBC Politics (@NBCPolitics) 30 апреля 2019 г. Ранее Трамп в своём Twitter заявил, что поддерживает народ Венесуэлы. 30 апреля лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».