Трамп и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле
- Reuters
Об этом сообщает NBC со ссылкой на Белый дом.
«Они обсудили проблемы региональной безопасности, включая Венесуэлу, и подготовку к 75-й годовщине Дня «Д» (высадка войск в Нормандии. — RT)», — указывает телекомпания.
President Trump spoke with French President Macron on Tuesday morning, White House says: "They discussed regional security concerns, including Venezuela, and preparations for the 75th anniversary of D-Day."— NBC Politics (@NBCPolitics) 30 апреля 2019 г.
Ранее Трамп в своём Twitter заявил, что поддерживает народ Венесуэлы.
30 апреля лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».