Трамп и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле

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Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которых лидеры обсудили ситуацию в Венесуэле.
Трамп и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле
  • Reuters

Об этом сообщает NBC со ссылкой на Белый дом.

«Они обсудили проблемы региональной безопасности, включая Венесуэлу, и подготовку к 75-й годовщине Дня «Д» (высадка войск в Нормандии. — RT)», — указывает телекомпания.

Ранее Трамп в своём Twitter заявил, что поддерживает народ Венесуэлы.

30 апреля лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». 

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