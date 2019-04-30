Пентагон отправил дополнительно 320 военных на границу с Мексикой
«Для оказания поддержки Министерства внутренней безопасности потребуется приблизительно 320 военнослужащих по 30 сентября 2019 года, что обойдётся примерно в $7,4 млн», — указывается в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, военнослужащие, в частности, будут заниматься вопросами транспортировки мигрантов, оказанием административной поддержки, распределением продуктов питания.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные с оружием были отправлены на границу с Мексикой.
В апреле сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.