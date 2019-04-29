В Госдепе прокомментировали ситуацию вокруг видео с «лидером» ИГ

Представитель Государственного департамента в беседе с РИА Новости прокомментировал появление в сети видео с, как предполагается, «лидером» террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакром аль-Багдади.

По его словам, аналитики американского правительства рассмотрят запись и предоставят разведывательному сообществу возможность подтвердить её подлинность.

«Глобальная коалиция по разгрому ИГ под руководством США продолжает оказывать давление в двух упомянутых странах (Ираке и Сирии. — RT) и по всему миру, чтобы добиться долгосрочного разгрома этих террористов и того, чтобы над любыми их лидерами, которые ещё остаются, свершилось правосудие, которого они заслуживают», — уточнил собеседник агентства.

Ранее СМИ передавали, что в сети опубликована видеозапись с «лидером» ИГ Абу Бакром аль-Багдади.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.