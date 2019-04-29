Песков: Москва и Киев ведут заочную дискуссию по вопросу паспортов
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Позиция России здесь абсолютно ясна, но да, действительно, идёт обмен заявлениями, мы всё тщательно фиксируем и принимаем во внимание», — сказал он.
По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин «достаточно чётко в Пекине изложил свой подход к основам диалога».
«Он сказал о готовности вести диалог, о непонимании того, как можно пытаться решить вот эту внутриукраинскую проблему юго-востока, де-факто отказываясь от основных положений минских договорённостей», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков заявил, что говорить о конкретных решениях по упрощению получения украинцами российских паспортов пока рано.