Песков: Москва и Киев ведут заочную дискуссию по вопросу паспортов

Россия принимает во внимание все заявления Украины, в том числе относительно возможности упрощения получения российских паспортов украинцами. Между Москвой и Киевом идёт заочная дискуссия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция России здесь абсолютно ясна, но да, действительно, идёт обмен заявлениями, мы всё тщательно фиксируем и принимаем во внимание», — сказал он.

По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин «достаточно чётко в Пекине изложил свой подход к основам диалога».

«Он сказал о готовности вести диалог, о непонимании того, как можно пытаться решить вот эту внутриукраинскую проблему юго-востока, де-факто отказываясь от основных положений минских договорённостей», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков заявил, что говорить о конкретных решениях по упрощению получения украинцами российских паспортов пока рано.