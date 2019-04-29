Песков: Москва и Киев ведут заочную дискуссию по вопросу паспортов

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Россия принимает во внимание все заявления Украины, в том числе относительно возможности упрощения получения российских паспортов украинцами. Между Москвой и Киевом идёт заочная дискуссия.
Песков: Москва и Киев ведут заочную дискуссию по вопросу паспортов
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция России здесь абсолютно ясна, но да, действительно, идёт обмен заявлениями, мы всё тщательно фиксируем и принимаем во внимание», — сказал он.

По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин «достаточно чётко в Пекине изложил свой подход к основам диалога».

«Он сказал о готовности вести диалог, о непонимании того, как можно пытаться решить вот эту внутриукраинскую проблему юго-востока, де-факто отказываясь от основных положений минских договорённостей», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков заявил, что говорить о конкретных решениях по упрощению получения украинцами российских паспортов пока рано.

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