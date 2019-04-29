В Канаде эвакуировали более 7 тысяч человек из-за весеннего паводка

Примерно 7,7 тыс. человек были эвакуированы из своих домов в канадском Квебеке из-за весеннего паводка.

Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что из-за природного явления пострадали 5,5 тыс. домов.

«Мы прекрасно понимаем, что это значительные цифры», — указала министр общественной безопасности страны Женевьева Гильбо во время пресс-конференции.

По её словам, ближайшие часы будут критическими, так как уровень воды продолжает расти.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что с 15 апреля в Удмуртии вводят режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения ЧС в связи с паводком и осложнением пожароопасной обстановки.