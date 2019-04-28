Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом

В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар. Опасные зоны какое-то время останутся закрыты.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.

Paris police say areas near Notre Dame Cathedral with elevated lead levels after the fire that ravaged the famous monument will remain closed to the public until they are deemed safe https://t.co/O8J3oEJC7Apic.twitter.com/t7Pg4g4Hgi — ABC News Politics (@ABCPolitics) 28 апреля 2019 г.

Как отмечается, большое количество свинца могло подняться в воздух из несущих конструкций и шпиля собора во время возгорания.

Ранее сообщалось, что очаг возгорания находился около шпиля в центральной части крыши собора.

15 апреля в Нотр-Даме произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Обрушились крыша и шпиль собора.