Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом

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В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар. Опасные зоны какое-то время останутся закрыты.
Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом
  • ©Federico Pestellini
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.

Как отмечается, большое количество свинца могло подняться в воздух из несущих конструкций и шпиля собора во время возгорания.

Ранее сообщалось, что очаг возгорания находился около шпиля в центральной части крыши собора.

15 апреля в Нотр-Даме произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Обрушились крыша и шпиль собора.

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