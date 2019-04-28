В Ассоциации туроператоров прокомментировали ситуацию с россиянами в КНР

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал RT ситуацию вокруг группы россиян, застрявших в аэропорту китайского Гуанчжоу при транзитном перелёте в Москву.

«Прежде всего при планировании путешествия нужно проанализировать все правила и условия, касающиеся как правил перелёта, так и визовых ограничений. Обычно ошибку совершают самостоятельные путешественники, которые не учитывают необходимость транзитных виз, когда самолёт совершает промежуточную посадку, и в этой ситуации, конечно, виза необходима», — отметил Горин.

Он подчеркнул, что эту информацию можно уточнить у туроператоров, а также ознакомиться с правилами при самостоятельном бронировании.

«Если путешествие организовано в рамках туристического пакета, то туроператор позаботится обо всех вопросах, связанных с визовыми формальностями, а если рейс стыковочный, то в этой ситуации будут транзитные визы. Ситуация, которая произошла сегодня, — как раз самолёт совершал вторую промежуточную посадку на территории Китая, а транзитная виза была не всем предоставлена», — заключил эксперт.

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