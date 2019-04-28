Застрявшие в аэропорту КНР россияне в ближайшее время вылетят на родину

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Группа россиян, застрявших в аэропорту китайского города Гуанчжоу, в ближайшее время вылетит на родину, сообщил атташе генерального консульства России Григорий Колышкин.
Застрявшие в аэропорту КНР россияне в ближайшее время вылетят на родину
  • Reuters

«Нам поступили хорошие новости, динамика развития событий стала положительной, нашим туристам проставили выездные визы», — сказал он РИА Новости.

По словам Колышкина, из 27 человек несколько купили себе билеты без пересадки самостоятельно.

«Но остальная группа людей дождалась, китайцы проставили им транзитные визы, сегодня они должны лететь до Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе КНР. — RT), из Урумчи уже летят в Москву», — сказал он.

Ранее группа граждан России, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, застряла в аэропорту города Гуанчжоу. 

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