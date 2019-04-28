В китайском аэропорту Гуанчжоу застряла группа россиян

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Группа граждан России, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, застряла в аэропорту города Гуанчжоу. 
В китайском аэропорту Гуанчжоу застряла группа россиян
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на атташе генконсульства России Григория Колышкина.

По его словам, дипломаты постоянно находятся на связи с одним из пассажиров. 

«Он сообщил, что всего в аэропорту в транзитной зоне застряли 27 человек, среди них, действительно, есть один ребёнок», — заявил Колышкин.

Отмечается, что у россиян, летящих из Таиланда и Индонезии, нет визы КНР для перемещения внутри Китая, как предписано законодательством страны.

Колышкин добавил, что генконсульство обратилось к властям Китая с дипломатической нотой и «дело, вроде, сдвинулось с мёртвой точки».

Ранее пассажирский самолёт, летевший из Красноярска в Таиланд, экстренно сел в Китае.

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