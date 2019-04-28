Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву

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Российские туристы, у которых возникли проблемы в китайском аэропорту Гуанчжоу из-за отсутствия транзитных виз, отправились в Москву. Об этом информирует генконсульство России. 
Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву
  • Reuters

Отмечается, что генконсульство направило ноту в отдел въезда-выезда управления общественной безопасности Гуанчжоу, после чего всем туристам оформили транзитные визы.

«Кроме того, китайская сторона приняла решение о бесплатной замене авиабилетов до города Урумчи на рейс CZ6884, который сегодня же в 18:50 (13:50 мск) вылетел в Урумчи и далее в Москву», — говорится в сообщении дипмиссии в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что четверо туристов решили самостоятельно приобрести билеты до Санкт-Петербурга.

Ранее группа россиян, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через КНР, застряла в аэропорту города Гуанчжоу. 

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