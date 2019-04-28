В ФРГ предупредили о растущей угрозе со стороны правых экстремистов
- Reuters
По данным издания Welt am Sonntag, представители различных течений и направлений «правоэстремистской сцены», а также маргинальных группировок и лица, не входящие в организованные группы, имеют потенциал к совершению террористических действий.
Как пишет газета, в качестве возможных исполнителей выступают прежде всего «просто организованные небольшие группы или одиночки».
Ранее глава Министерства внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия является одним из самых безопасных государств в мире.