В ФРГ предупредили о растущей угрозе со стороны правых экстремистов

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Готовые пойти на насилие правые радикалы в Германии представляют всё большую опасность для общества и государства. Об этом говорится в конфиденциальном докладе Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ.
В ФРГ предупредили о растущей угрозе со стороны правых экстремистов
  • Reuters

По данным издания Welt am Sonntag, представители различных течений и направлений «правоэстремистской сцены», а также маргинальных группировок и лица, не входящие в организованные группы, имеют потенциал к совершению террористических действий.  

Как пишет газета, в качестве возможных исполнителей выступают прежде всего «просто организованные небольшие группы или одиночки».

Ранее глава Министерства внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия является одним из самых безопасных государств в мире.

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